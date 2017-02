A szülőket megosztja, a tanárok nemet mondanak az egyházi fenntartásra

Megosztja a szülőket, tanárokat Keszthelyen, hogy egyházi fenntartásba adnák a Vajda János Gimnáziumot. A témáról péntek délután tartottak fórumot az iskolában, ahová azonban kamerákat nem lehetett bevinni. A szülők azt mondták, február végéig szavazhatnak az iskola sorsáról, az egyház képviselője ezt tiszteletben fogja tartani.

A keszthelyi Vajda János Gimnázium egyházi kézbe adásáról tájékoztatták a szülőket a tornacsarnokban tartott fórumon, de a kamerákat nem engedték be. Az intézménnyel szomszédos egyházi iskola vezetője azt mondta, a gimnázium biztos, hogy jól jár, ha egyházi kézbe kerül.

„Természetesen örülök annak, hogyha bármelyik közintézmény egyházi fenntartású lesz, ha a katolikus egyház fenntartásába kerül, mert az én tapasztalatom szerint sok érték és sok fejlődés várható az ilyen esetben” – vélekedett Kiss Katalin, a római katolikus szakközépiskola igazgatója.

Másként vélekedik a szülők egy jelentős része. Sokan vannak, akik úgy jöttek el, hogy majd évek múlva szeretnék idejáratni gyerekeiket és nem szeretnék, ha elkötelezetté válna az iskola.

„Nem vagyok vallásos és nem szeretném, ha a gyermekeim világnézetileg elkötelezett iskolába járnának. Bár még nagyon kicsik a gyerekeim, de én is idejártam, a feleségem is idejárt, a szüleim is idejártak, szeretném, ha ezt a hagyományt a gyerekeim is folytatnák” – mondta Szabó Gyula.

Az önkormányzat DK-s képviselője azt mondja, nyolcadikos gyermekének is most kell beadni a jelentkezését. „Én egyházi gimnáziumba jártam, de az ennek a gimnáziumnak az átadásával kapcsolatos félinformációk egyáltalán nem megnyugtatóak. Tehát én azért jöttem el, hogy első kézből halljam, hogy mi történik itt most” – mondta Kovács Viktória.

A fórumon a szülőket arról tájékoztatta az iskola igazgatója, hogy a tanárok 70 százaléka az egyházi működtetés ellen szavazott. Szerették volna megtudni az ő indokaikat is, de a pedagógusok nem voltak a fórumon. Az egyház képviselője a szülők kezébe adta a döntést.

„Nagyon korrektnek érzem az apát úrnak a nyilatkozatát arra, hogy azt mondta, hogy ha február 28-ig a szülői szavazás megtörténik, akkor ő majd úgy fog dönteni, ahogy a szülők döntenek” – mondta Németh Zoltán.

Az érintettek a fórum után azt mondták, bíznak abban, hogy a szülők ugyanúgy döntenek, mint a tanárok.