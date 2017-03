A szükségesnél nagyobb a támogatottsága Majtényinek

A szükségesnél több, összesen 43 képviselő támogatja Majtényi László államfőjelöltségét.

A Párbeszéd és a volt ombudsman sajtótájékoztatóján Majtényi üdvözölte, hogy elnöki programja olyan pártokat hozott össze, amelyek sok témában egyébként vitatkoznak egymással. Szabó Tímea azt mondta, a Párbeszéd azért is támogatja Majtényi Lászlót, mert már korábban is bizonyította, hogy kiáll a korrupció felszámolása, a demokrácia és a jogállamiság mellett, ugyanakkor a programjában szerepel a szegénység és az egyenlőtlenségek felszámolása is.

