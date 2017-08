A sorosozás megy, az elszámolás nem

Sorosozik, de arról továbbra is hallgat a Fidesz, hogy mennyit költenek a Jobbik elnökét lejárató telefonos kampányra. Az ellenzéki párt kommunikációs vezetője közben feljelentést fontolgat, ugyanis bár adatait soha nem adta meg a Fidesznek, és nem is nyugdíjas, őt is megtalálta a kormánypárt akciója.