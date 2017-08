A Soros elleni küzdelem jegyében telik majd augusztus 20-a

Nem cáfolták a kormánypárti képviselők, hogy a nemzeti ünnep is a Soros György elleni küzdelem jegyében telik majd. A Magyar Nemzet írt arról, hogy a diplomáciai küldöttségeknek is ukázba adták, hogy a magyar származású milliárdos elleni harc kell legyen az augusztus 20-i beszédek fő üzenete. A baloldal is politizál majd az ünnepen, az Együtt a szabad sajtóért szervez tüntetést.