A rászorulókon áll bosszút a polgármester

A szabolcsi Túrricse szegénysorán nem lett jobb az élet, a rászorulók azt mondják, a polgármester bosszút állt, már közmunkát sem kapnak. Célpont nevű műsorunk egyszer már bemutatta Garda Endrét, aki 130 közmunkásnak több mint egy évig játék pénzt adott fizetségként.

Lázár Alex egy fél életet bepakolt a kocsiba. Menekül a Szabolcs megyei Túrricséről. Nem maradhat, ugyanis feljelentette a polgármestert. „Csak a barátainak segít, az ismerőseinek. Akit gondol, hogy na ennek segítek, az önkormányzat által is segít, de akit nem akar, annak nem segít” – mondta.

Célpont nevű műsorunk már bemutatta Garda Endrét. A polgármester 130 közmunkásnak több mint egy évig játék pénzt adott fizetségként. A zsetonokat pedig kizárólag az általa elnökölt szociális szövetkezet boltjában lehetett beváltani. A helyiek az idén jelentették fel. Bár ebben az ügyben egyelőre nincs előrelépés, egy másik per is elindult. A településvezető nemcsak a Célpontot, hanem a riport szereplőit, sőt még a hírt megosztókat is beperelte.

„Igazság szerint a legtöbben azt sem tudják, hogy miért vannak itt. Vagy szerepeltek a műsorban, és nem mondtak semmi olyat, ami miatt úgy éreznék, hogy bűncselekményt követtek el, vagy nem is szerepeltek benne, hanem mondjuk a Facebookon megosztották a hírt, ami meg nem gondolom, hogy önmagában bűncselekményt valósítana meg” – ismertette Kozma Péter ügyvéd.

A Fehérgyarmati Járásbíróságon mind a tizenegy érintettet a Hír TV ügyvédje képviseli.

A tárgyalás nem volt nyilvános, végül Garda Endre hat embernek megbocsátott, de a többiekkel tovább pereskedik. Túrricse szegénysorán nem lett jobb az élet, a rászorulók azt állítják, hogy bosszúból már közmunkát sem kapnak.

„Ilyet ne állítsanak rólam, hogy én ellopom a pénzeket. Énhozzám nem jött senki március óta, hogy dolgozni akar, kész. Punktum. Ha azt állítják, hogy így igaz, akkor hazudnak” – jelentette ki a polgármester.

Kóczé Veronikának azonban bizonyítéka van arra, hogy két hete munkát kért a falu vezetőjétől, nevezetesen egy hangfelvétel.

Garda: Hát azért nem veszlek fel, mert még egyszer engem nem jelentetek fel. Veronika: Szerinted miért jelentenélek? A többit miért vetted vissza? Tejfel Tamás is vissza van véve, Nóriéktól is visszavettél mindenkit. Zaháréktól is dolgoznak ketten. G.: Majd amikor meglesz szépen a bírósági tárgyalás meg az ügyem, mi lesz az ügyemből, majd utána dolgozhattok. V.: Ja, értem, addig szívatni akarsz? G.: Hát nem szívatlak, csak addig nem lehet felvenni senkit, én nem veszek fel senkit.

A túrricsei polgármester 2019-ben is indul a választásokon, és a perek ellenére is bízik abban, hogy megnyeri.