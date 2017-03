A politika nem nézte jó szemmel, ha orosz ügyekben szaglásztak

Az orosz szolgálatok úgy érzik, szabadon nyomulhatnak Magyarországon – állítja az Indexnek adott exkluzív interjúban egy leszerelt magyar titkosszolga.

A ma már külföldön élő Katrein Ferenc, aki tizenhárom évig, 2013-ig dolgozott a magyar kémelhárításnak, azt mondja, munkájukat orosz ügyekben politikai szintről lefojtották, szakmailag indokolt műveleteket nem hajthattak végre, és a nemzetközi együttműködéseket is leépítették. A szakember nemzetbiztonsági szempontból súlyos kockázatnak tartja a letelepedésikötvény-programot, mert a lehetőséggel a külföldi titkosszolgálatok és bűnözők is élhettek, az ismeretlen szereplők pedig magyar döntéshozókat is korrumpálhattak.

hirdetés