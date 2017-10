A Polgárok Házára mentek a hungarocontrolos százmilliók

A fideszes Polgárok Háza népszerűsítésére költötte a HungaroControltól kapott 320 millió forintot Orbán Viktor polgári körös alapítványa. Ezt a Szövetség a Nemzetért Alapítvány fideszes elnöke ismerte el a Hír TV kérdésére.

László Tamás azt hangoztatta nyilatkozatában: az állami cég is erre szánta a pénzt. Elmondása szerint hasonló célokra költötték el a Szerencsejáték Zrt.-től kapott milliókat is.

hirdetés

– Nem, a HungaroControl a tevékenységi körében igazolta, hogy ez a támogatás megfelelő ennek ellentételezésképpen, a Polgárok Házának a népszerűsítésére filmek készültek, amik elkészültek, le is vetítették őket, és a dolog így teljesen rendben van.

– Tehát nem a HungaroControlt kellett volna népszerűsíteniük vele?

– Nem, a Polgárok Házát, amit támogatott a HungaroControl.

– A teljes összeget erre költötték a 320 millióból?

– Közel a teljes összeget, igen – válaszolta László Tamás, a Szövetség a Nemzetért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A politikus szavainak ugyanakkor ellentmond az alapítvány könyvelőjének a 2016-os beszámolóhoz fűzött megjegyzése. Ő ugyanis azt állapította meg, hogy a polgári körös alapítvány várhatóan nem tudja a HungaroControl társadalmi felelősségvállalásában megjelölt célokra, így például repülés illetve a légiforgalmi irányítás népszerűsítésére elkölteni a támogatást, ezért érdemes lenne azt céltartalékba helyeznie, ha vissza kell fizetni az összeget.

Az LMP bűncselekményre gyanakszik

Bűncselekményt gyanít Orbán polgári körös alapítványánál Demeter Márta. Az LMP-s politikus azt mondja, az alapítvány elnökének nyilatkozatát cáfolja a szervezet könyvvizsgálójának a 2016-os beszámolóhoz fűzött megjegyzése. Ő ugyanis azt állapította meg, hogy a polgári körös alapítvány várhatóan nem tudja a Hungarocontrol társadalmi felelősségvállalásában megjelölt célokra, így például a repülés- illetve a légiforgalmi irányítás népszerűsítésére elkölteni a támogatást, ezért érdemes lenne azt céltartalékba helyezni, mivel várható, hogy vissza kell majd fizetnie.

hirdetés

„A támogatási cél az nem a fideszes alapítvány népszerűsítése volt, ezt mind a könyvvizsgáló maga írta le az alapítvány 2016-os beszámolójában, illetve Fónagy államtitkár úrtól is az írásbeli kérdésemre adott válaszban is ezt a választ kaptam, ő ugyanezeket a repülésnépszerűsítése és egyéb támogatási célokat jelölte meg, úgyhogy ilyen formán amennyiben ezt a fideszes alapítvány a saját működésére költötte, vagy a saját népszerűsítésére, vagy magának az Orbán-kormánynak a népszerűsítésére, akkor nyilván valóan szabálytalanul használták fel ezt a pénzt és akkor a bűncselekmény gyanúja is természetesen felmerül” – nyilatkozta a képviselő.