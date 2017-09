A piacinál magasabb kamatért juthatnak gépjárműhöz a mozgáskorlátozottak

A piaci alapú hitelkamat többszörösét kell megfizetniük a mozgáskorlátozottaknak, ha állami támogatással szeretnének autóhoz jutni - az LMP szerint ez uzsorakamat, ami egy, a miniszterelnök kötélbarátjának, Garancsi Istvánnak az érdekeltségébe tartozó cégnek fial profitot. A mozgáskorlátozottak egyébként a jogaikról szóló ENSZ egyezmény ratifikálásának 10. évfordulóján érdemi lépéseket várnak a kormánytól számos olyan területen ami a mindennapi életüket érinti.

„Megfogtam a busznak az első lökhárítóját és azt mondtam, hogy addig amíg a rendőrség nem érkezik ki, addig én nem fogom elengedni a buszt , hiszen állampolgári jogom az, hogy az akadálymentesített tömegközlekedési eszközöket használhassam” – a kerekesszékes Ungvári Györgyi arról számol be, hogy hiába közlekedik egyre több alacsony padlós busz Budapesten, előfordul, hogy a sofőrök miatt nem tudnak utazni a mozgássérültek.

„Én azt hiszem, ha tartanának olyan képzéseket, érzékenyítő foglalkozásokat ezeknek a dolgozóknak, személyesen megismerhetne minket, megismerhetné az életünket, megtudná, hogy hogyan lehet nekünk segíteni, ezáltal egy empátia készséget tudnánk bennük kifejleszteni és ez megoldódhatna” – hangsúlyozta a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületének elnöke. Ungvári Györgyi.

Nemcsak a közlekedésben, a foglalkoztatásnál, a lakhatásnál, sőt, az egészségügyben is jócskán találkoznak akadályokkal a mozgáskorlátozottak.

„Ha saját gépkocsival érkezek egy kórház területére, akkor csak arra az időre engednek be - mondja a portás nekem, amíg a kerekesszékes kiszáll. De hát ha én vagyok a sofőr és én vagyok a kerekesszékes és az utasom az mondjuk csak a kísérőm és mondjuk neki nincs is jogosítványa, vagy hol van az egyáltalán törvénybe megírva, hogy nem muszáj kísérővel mennem egy egészségügyi vizsgálatra. 1holott önálló, önrendelkező életet tudnék élni ha az akadálymentesség biztosítva lenne számomra” – panaszkodott Tábiné Hídvégi Csilla, a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesületének elnöke sorstársi tanácsadója.

10 évvel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény ratifikálása után az érintettek tényleges elköteleződést várnak a magyar államtól. „Azt tudom megígérni, hogy mindazon jogszabályokat, amelyek talán kevéssé korszerűek, itt például eltudom mondani azt, hogy a munka világával kapcsolatos jogszabályban is úgy gondolom, hogy jelentős változásokra van szükség és még számos jogszabályt én megígérem, hogy felülvizsgáljuk” – jelentette ki Szekeres Pál miniszteri biztos.

Az egyik ilyen anomália, hogy bár az állam támogatja a mozgáskorlátozottak autóvásárlását, a támogatást csak akkor kaphatják meg az érintettek, ha egy bizonyos lízingcéggel kölcsönszerződést kötnek. A kötelező érvényű kölcsön kamata pedig több mint 17 százalék.

- Mivel lennének elégedettek?

- A piaci alapú teljes hiteldíj mutatóval. Nem gondolom, hogy egy súlyosan mozgássérült ember, vagy bármilyen fogyatékosságban érintett embert egy piaci szereplő, ezzel a zárt rendszerrel, egy kedvezmény adta lehetőséggel ilyen mértékben vissza éljen. Kovács Ágnes elnök, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

Az LMP szerint ez már uzsorakamat, amivel el is veszik az állami támogatást. „Ezt a támogatást csak akkor kaphatják meg, hogyha egy lízing céggel kölcsön szerződést kötnek, akkor is hogyha meg van a teljes összeg, rendelkezésükre áll, akkor is kötelezően kölcsön szerződést kell kötni és ez a lízing cég, számomra nem meglepő módon, egy kormányközeli vállalkozó Garancsinak az érdekeltségébe tartozik, Garancsi Istvánnak az érdekeltségébe tartozik” – mondta Hadházy Ákos társelnök.

Az LMP társelnöke szerint továbbra is kérdéses, hogy a programban miért kötelező hitelt felvenniük a mozgáskorlátozottaknak és ezt miért csak egyetlen pénzintézetnél, a Duna Lízingnél tehetik meg.