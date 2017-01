A petárdák elől menekülő állatok hete lesz a következő

A petárdázás és a tűzijátékok miatt idén is sok kutya kóborolt el.

A gazdák általában a menhelyeken keresik elsőként az ebeket. 2013-óta kötelező chippel ellátni a négy hónaposnál idősebb kutyákat, sokan azonban nem frissítik adataikat, ezért nehezebb az állatok beazonosítása.

„Legnagyobb feladatunk az most fog kezdődni. Ez az egész hét arról fog szólni, hogy a tegnap elmenekült, hanyatt-homlok rohanó állatok most fognak előbújni, most fogjuk meglátni őket, gyakorlatilag ilyenkor az egész hét arról szól, hogy kimegyünk, rajtuk segítünk, megpróbáljuk hazajuttatni őket. Akit pedig nem sikerül, azt lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk elhelyezni az állatotthonban” – nyilatkozta Schneider Kinga, a NOÉ Állatotthon Alapítvány szóvivője.

