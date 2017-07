A Párbeszéd nem rest külföldi segítséget kérni

A médiahatósághoz fordul a Párbeszéd az új kormányplakátok miatt.

A baloldali kis párt szerint Soros György arcával kampányolni egyedül a gyűlöletkeltésre jó. Az üzletember képével öt és fél milliárdból plakátolták ki az országot, a hivatalos kommunikáció szerint társadalmi hirdetés gyanánt.

„Ha Karas Mónikának van egy cseppnyi szakmai becsülete, akkor akár magától is eljár, de mindenképpen vizsgálnia kell a mi panaszunkat is. Hogyha pedig nem megfelelő, nem szakmai álláspont születik, hanem ő is a Fidesz kollaboránsaként szerepel, akkor természetesen bírósághoz fordulunk, és a Párbeszéd nem rest elmenni akár nemzetközi fórumokig is, hogy az ügyet egyértelműen elítéljük, hiszen Európa közepén egy 30-as éveket idéző gyűlöletpropagandát nem lehetne lefolytatni” – mondta Tordai Bence szóvivő.