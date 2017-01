A Párbeszéd kész önállóan megmérettetni magát

Önállóan indul a Párbeszéd a 2018-as választáson, ha tavaszig nem állapodik meg az ellenzék – erről döntöttek a párt taggyűlésén.

A Párbeszéd májusig pedig megnevezi a 106 egyéni képviselőjelöltjét és a miniszterelnök-jelöltjét is. A baloldali előválasztás mellett ugyanakkor továbbra is kitartanak. A párt társelnöke azt reméli az ezzel kapcsolatos tárgyalásokon Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje is részt vesz.

„A Párbeszéd eddig is azt mondta, és most is azt mondjuk, hogyha valakinek van jobb ötlete, mint az előválasztás, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet bevonni a választókat, hogyan lehet elérni azt, hogy ne a pártok, hanem az emberek döntsenek az induló jelöltekről, akkor azt továbbra is várjuk. Ehhez azonban arra van szükség, hogy folytassuk a tárgyalásokat, erre várjuk továbbra is az ellenzék képviselőit és a civil szervezeteket” – nyilatkozta Szabó Tímea, a párt társelnöke.

