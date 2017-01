„A nyugdíjunk kellene hogy ennyivel dráguljon”

10-30 százalékkal drágulhat a kenyér – ezt nemrég jelentette be a Magyar Pékszövetség. Decemberben viszont a Magyar élelmiszerkönyv is változott.

Vajda József ma már pék. Hat-hét éve még szociológus volt, de abból nem tudott megélni. Németországban, Ausztriában, Olaszországban és Franciaországban tanulta ki a kenyérsütés csínját-bínját. „Nekem a kenyér olyan, mint a gyerek: törődést, odafigyelést igényel, de utána meg is hálálja, szóval él” – mondja.



Ez az, ami nincs benne a Magyar élelmiszerkönyvben, pedig decemberben sok mindent beleírtak, például azt, hogy mi lehet ezentúl egy kenyérben, és mi nem. A rozskenyérnek az új szabály szerint hatvan százalékban rozslisztet kell tartalmaznia, eddig elég volt a negyven százalék. Vajda József nagy változásokra nem számít.

„Egy tisztességes péknek az a célja, hogy tisztességes munkájából jól megéljen. Aki a gabonát elveti, annak ugyanez a célja, az adalékszergyártónak ugyanez a célja. Mindenkinek ugyanaz a célja: hogy megéljen, nem pedig az, hogy a vásárló jobb kenyeret kapjon. Aki eddig is akart jó kenyeret készíteni, készíthetett, a tudás rendelkezésre állt” – fogalmazott a Pékműhely tulajdonosa.

Az egyik pilisjászfalui pékségben nagyobb léptékben készül a pékáru. Nick Sebestyén huszonöt éve űzi az ipart családi vállalkozásban. Ő minőségi változást vár az élelmiszerkönyv módosításától.

A minőséget meg is kell fizetni, a Pékszövetség már be is jelentett egy 10 és 30 százalék közötti áremelést. A fő indok a minimálbéremelés, amelynek mértéke a szakmunkásoknál 25 százalék. Mégis alig találnak embert.

A kereskedők nem értik, miért drágítanak a pékek, hiszen a gabona és az energia is olcsóbb lett. „Halljuk, hogy a szakmai bérminimum emeléséből fakadóan esetleg kénytelenek ehhez az eszközhöz nyúlni, azonban a mi ismereteink szerint mivel a pékekből hiány mutatkozik a piacon, már ezt megelőzően is a most meghatározott bérminimum fölött kellett kifizetni ezeknek a munkavállalóknak” – nyilatkozta Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója.

Ha valóban lesz áremelés, a fehér kenyér átlagára 260-ról 300 forintra emelkedhet.

– Tetszett hallani, hogy drágul a kenyér?

– Igen, sajnos.

– Mit szól hozzá?

– Nem örülök neki, mert nyugdíjas vagyok, és nagyon számít minden fillér.

– Ötödével drágulhat most…

– Hú, az nagyon sok. A nyugdíjam kellene, hogy ennyivel dráguljon – fogalmazott egy asszony a Hír TV-nek.

Magyarországon egyébként évek óta egyre kevesebb kenyér fogy a boltokban, tavaly egy felnőtt 37 kilogramm kenyeret evett egész évben.