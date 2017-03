A nemzetbiztonsági bizottság vizsgálja ki a hírszerző ügyét

A nemzetbiztonsági bizottság elé kerül az Indexnek nyilatkozó hírszerző ügye. Katrein Ferenc a cikkben a többi között arról beszélt, hogy az orosz szolgálatok szabadon nyomulhatnak Magyarországon, a letelepedési kötvényekkel pedig illegális ügynököket telepíthettek be. A miniszterelnök korábban cáfolta az állításokat, a Fidesz frakcióvezetője pedig megkérdőjelezte a nyilatkozat komolyságát.

„Én is törődök ezzel a kérdéssel, elég sok időt visz el a munkából” – a kérdések az Indexnek névvel és arccal nyilatkozó volt titkosszolgálati vezető interjúja után merültek fel. Katrein Ferenc arról is beszélt, hogy orosz titkos ügynökök hazugságvizsgálat alá vethették magyar kollégáikat. És kitért arra is, hogy a letelepedési kötvényekkel történő kereskedés nemzetbiztonsági szempontból kockázatos, azt mondta a külföldi titkosszolgálatoknak megéri, nagyjából 90 millió forintért fedett ügynököket betelepíteni.

„Jó reggelt kívánok! Isten hozott mindenkit a való világban” – a Fidesz frakcióvezetője szerint az Index cikkében semmi újdonság nincs. „Az Index miért ír ilyet? Amiben leírta, hogy az ég kék, a nap süt, a madarak dalolnak, tavasz van, tehát csupa olyan információ jelent meg, amit egyébként minden újságíró, olvasó tudni akar. Hacsak nem az volt a szándék, hogy kerestek egy kamu embert, hogy sajtótájékoztatókat lehessen erről beszélni” – vélte Kósa Lajos frakcióvezető.

Demeter Márta volt honvédelmi bizottsági tag szerint viszont komolyan kell venni a Katrein-ügyet. Az MSZP-ből nemrég kilépett független országgyűlési képviselő három intézkedést is sürget.

„Át kell tekinteni a jelenlegi helyzetet, ez nem várathat. A politikát és a szakmát egyértelműen szét kell választani, és ez intézkedéseket kíván. Úgy látom, hogy a mai magyar politikai gyakorlatban ez nem valósul meg, illetve szakmai ellenőrző szervezetekre van szükség” – így a független országgyűlési képviselő.

A nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke konkrétumokat hiányol. Molnár Zsolt szerint szokatlan, hogy egy volt nemzetbiztonsági tiszt a sajtón keresztül üzen, ettől függetlenül foglalkozna az üggyel.

„Tájékoztatást kérünk, hogy mi történik az Alkotmányvédelmi Hivatalnál vagy bármely más, a Belügyminisztérium felügyelete alatt álló szervezetnél. Milyen orosz befolyást észlelnek, és természetesen azt is tisztázni kell, hogy történt-e olyan, hogy politikai befolyásolási kísérlet adott esetben bármely ügyben, akár ügyek eltussolására” – szögezte le Molnár Zsolt.

A nemzetbiztonsági bizottság jövő szerdán ül össze.