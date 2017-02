A nagycsaládok mögé bújik a kormány?

Az egyre több születendő gyerekkel, a nagycsaládok várható növekedésével magyarázta a Fidesz szóvivője, miért törölné el a kormány a háromszáz négyzetméternél nagyobb ingatlanok építési engedélyeztetését.

Az ellenzék szerint ugyanakkor mindez a Fidesz-közeli újgazdag kör érdeke.

hirdetés

„Magyarországon egyre több gyermek születik, szeretnénk, ha egyre több nagycsalád élne, egyre több gyermek lenne a családokban. Ehhez szükség van arra, hogy a lakások is nagyobbak legyenek, hogy többgenerációs családok által épített lakások is épülhessenek a már jól bevált módszer szerint. Tanyákon is sokan élnek. Hallottak biztos a tanyai programról, amelyet a kormány kimondottan támogat. Az ott épülő új lakások esetében is indokolt az, hogy a háromszáz négyzetméter fölött megkapják azt a jól bevált lehetőséget, amelyet már korábban bevezettünk” – mondta el Halász János.

hirdetés