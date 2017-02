A miniszterelnök felelősségét is firtatják

A Jobbik Szijjártó Péter külügyminisztert és Fazekas Sándor földművelésügyi minisztert hallgatná meg az általuk kezdeményezett külügyi és nemzetbiztonsági bizottság együttes ülésén.

A párt szóvivője a Hír Televízió reggeli műsorában ugyanakkor azt mondta, a vízumügy akár Orbán Viktor miniszterelnök személyi felelősségét is érintheti. Mirkóczki Ádám hozzátette, mindenképpen vizsgálni kell az ügy politikai felelősségét is, hiszen a titkosszolgálatok többször is nemzetbiztonsági kockázatokat állapítottak meg Kiss Szilárddal kapcsolatban.

„Azt gondolom, hogy itt akár Orbán Viktor személyes felelősségéig is terjedhet ez a probléma, hiszen én nem gondolom azt, hogy ha egy kormány tagja vagyok és van egy kormányfő, akkor én ilyen súlyú ügyben, tehát ahol titkosszolgálatok nemzetbiztonsági kockázatot állapítanak meg és egyértelműen elutasító álláspontot fogalmaznak meg, ennek ellenére is, a botrányok ellenére is továbbra is ragaszkodom egy diplomata státuszhoz ilyen személy tekintetében, hogy ezt csak úgy meg merjem tenni. És ez az ember zsarolta a követségen számos munkatársát” – fogalmazott a Jobbik országgyűlési képviselője.

Tekintse meg a Mirkóczki Ádámmal készült teljes beszélgetést:

Mint arról korábban beszámoltunk, tegnap a TEK főigazgató-helyettesét, az országos rendőrfőkapitányt, a bevándorlási hivatal vezetőjét és a belügyminisztérium államtitkárát is zárt ajtók mögött hallgatta meg az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága. Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke szerint arra továbbra sincs válasz, ki a felelős az egykori agrárattasé tevékenységéért. Bővebben >>>

Múlt héten derült ki, hogy a moszkvai konzulátus agrárattaséja schengeni vízumokkal üzletelt a második Orbán-kormány idején Moszkvában. Egy borászati cégen keresztül elméletileg üzleti utazásra adott ki meghívóleveleket kétes hátterű orosz állampolgároknak. A biznisz végül a német hatóságoknak tűnt fel.

A súlyos visszaélésekkel kapcsolatban az LMP feljelentést tett, Szijjártó Péter azonban csak annyit mondott: a történtek idején nem ő volt a külügyminiszter.