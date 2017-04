A migránsok jogaiért tüntetnek Röszkén

A migránsok elleni rendőri erőszak és a jogi határzár szigorítása ellen tüntet Röszkén a MigSzol csoport.

A márciustól hatályos törvénymódosítás szerint kérelmük jogerős elbírálásáig a menedékkérők nem hagyhatják el a határ menti tranzitzónát, ahol konténerekben szállásolják el őket. A civil csoport azért tart demonstrációt, mert szerintük az elmúlt évek jogszabályváltozásai és a kormány menekültellenes politikája megfosztja a menedéket kereső embereket a legalapvetőbb emberi jogaiktól, és emberi méltóságuktól.

„Azért szerveztük ezt a tüntetést, mert hosszú ideje, évek óta azt látjuk, hogy a kormány fizikailag és törvények segítségével is egyre inkább ellehetetleníti a menedékhez való hozzáférést az ide érkező menedéket kereső emberek számára. Az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi szervezetek szintén több soron nyilatkozott a témában. Ők maguk is látnak el folyamatosan olyan embereket, akiket súlyosan bántalmaznak a határon és ezek az új törvények csak ezt erősítik ennek adnak nagyobb teret, úgy hogy ezért gondoltuk, hogy most mindenképpen a helyszínen is kell tiltakoznunk ez ellen” – mondta Pacsuvalszki Alíz, a MigSzol csoport tagja.

