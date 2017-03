A megkérdezettek többsége szerint éjjel ne járjanak az iskolabuszok

A többség megállítaná éjszakára az iskolabuszokat – derül ki abból a felmérésből, amelyet a humán tárca készített a veronai buszbaleset után.

A megkérdezettek 65 százaléka mondta azt, hogy a több országot érintő kiránduláson részt vevő járműveknek éjjel 11 óra és hajnali 4 óra között pihenőt kell tartaniuk, 85 százalék pedig szigorítaná a gyermekeket szállító buszok műszaki követelményeit is – jelentette be Palkovics László oktatásért felelős államtitkár. A tárca a válaszokat is figyelembe véve készíti elő a jogszabály-változtatási javaslatokat, amelyeket néhány héten belül el is fogadhatnak.

