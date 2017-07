A magyaroknál a 100 ezres kategória már a plafon

Hamarosan ismét megnő az albérletek iránti kereslet – szerdán teszik közzé a felsőoktatási ponthatárokat. A magyar diákok általában a kisebb és olcsóbb lakásokat keresik, a külföldiek a 120 ezer feletti kategóriából választanak.

Szeged belvárosában egy berendezett, 37 négyzetméteres lakás havonta 60 ezer forintba kerül. Az alacsony rezsiköltség miatt kifejezetten vonzó lehet a fiatalok számára.

„Nagyon alacsony rezsiköltségű, nagyon pici díjjal működtethető és fenntartható ingatlan. Teljes mértékben egy fiatal párnak, diákoknak, önálló életkezdésre, tanulásra alkalmas” – mondja Nagyné Simon Györgyi ingatlanközvetítő.

„Gyűjtőhonlapokon keresnek, sokkal egyszerűbb, mindenki ott van…” – A szakértő szerint átlagosan 20-30 százalékkal emelkedtek az albérleti díjak az egyetemisták által kedvelt kisebb lakások esetében is. A magyarok és külföldiek már egyaránt keresik a megfelelő lakásokat.



„A magyarok általában a kisebb lakásokat keresik, vagy pedig összeköltözéssel egy nagyobb lakásban költséghatékonyak tudnak lenni. A külföldiek szintén kisebb lakásokat, de csakis a belvárosban, minőségi lakásokat magasabb osztályban keresnek. Ők körülbelül már 100-120 ezer forint fölötti kategóriában nézelődnek. A magyaroknál ez a plafon, még összeköltözésnél is 100 ezer forint az a plafon, amivel egy magyar elbír” – nyilatkozta Bozsó Bence ingatlanszakértő.

Pécsen is sok a külföldi diák, van olyan cég is, amelyik kifejezetten nekik segít. „Én leginkább velük foglalkozom, mert elsősorban tolmácsolni kezdtem el, aztán kiderült, hogy a lakásügyekben kell nekik a legtöbbet segíteni. Rengeteg német diák van. Sok norvég, sok iráni. Van nigériai, japán diák is, kínaiak is. Mindenhonnan a világról érkeznek már” – mondta Ertl Dániel, a Studentservice.hu ügyvezetője.

A felsőoktatási ponthatárokat szerdán teszik közzé, ilyenkor országszerte jelentősen megnő a kereslet az albérletek iránt.