A madárinfluenza felverheti a tojás árát

A Magyar Időknek a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének elnöke azt mondta, a kényszervágások miatt tíz százalékkal csökkent a tojóállomány, ezért kevesebb lehet a piacon a tojás. Végh László hozzátette, januárban – a karácsonyi ünnepek miatt – mindig kisebb a készlet, most azonban a szűkebb kínálat miatt nem is tudják őket feltölteni. Ráadásul mivel a madárinfluenza a több uniós országot is érint, a hiányzó mennyiséget importból is nehezebb pótolni.

