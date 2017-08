A lovasturizmus fellegvárává tennék Kelet-Magyarországot

A lovasturizmus fellegvárává tenné Kelet-Magyarországot az aktív pihenés kormánybiztosa. A tervek szerint a következő egy-két évben egymás után épülnek majd istállók a régióban.

A lovasturizmus fejlesztése 2014-ben indult, a Bükkalján és Észak-Borsodban több útvonalat is kijelöltek. „Ami hiányzik jelen pillanatban az az infrastrukturális háttér, hogy ha ide érkeznek lovasok, akkor itt több napig a lovaikat el tudják látni, azaz istálló, boxok, nyeregtartó felszereléseknek, megfelelő ellátó hely, a szénának, takarmánynak megfelelő ellátó hely” – mondta Szabó Gergely, az egyik érintett település, Harsány polgármestere.

hirdetés

A következő fél évben az észak-magyarországi és az észak-alföldi megyékben mérik fel a lehetséges útvonalakat. A hálózat 1500 kilométeres lenne, szolgáltató pontokkal és mintegy negyven pihenőhellyel.

„A legutolsó felmérésünk szerint Magyarországon 140-160 ezer ember van, gyerek és felnőtt, akik lovagolnak. Ennek mondjuk a negyven százaléka vallja magáról azt, hogy terepen is lovagol. Tereplovasokat akarunk túralovassá tenni, hogy járják az országot, hogy járják lóháton az országot, ismerjék meg, legyen fogyasztói szokás a Magyarországon a lovaglás a magyaroknak is. És vissza akarjuk hozni azt a külföldet is, ahol egyébként korábban nagyon jól voltunk megmérve, a magyarországi lovastúrázás a nemzetközi színtéren is főszerepet töltött be” – mondta Lóska János, a Magyar Lovasturisztikai Közhasznú Szövetség elnöke.

A lovas útvonalak kijelölésére hétszáz millió forintot szán az állam. Az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos szerint a lovas hagyományok nem elegendők a turizmus fellendítéséhez.

„Szeretnénk, ha ezek a lovasturisztikai útvonalak kiépülnének Magyarországon, és a szolgáltatások is biztosítva lennének, és bízunk benne, hogy ez a magyarországi lovasturizmusnak is egy fellendülést jelenthet, megélhetést jelent nagyon sokaknak, akik ezzel foglalkoznak. És abban is nagyon bízunk, hogy határainkon túl, úgy nyugatról mint keletről, ez egy keresett attrakció, keresett szolgáltatás lesz Magyarországon” – nyilatkozta Révész Máriusz.

hirdetés

A programban olyan szakembereket is képeznek, akik a lovas turistákat kísérik majd.