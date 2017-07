A lipcsei rendőrség cáfol: nem volt bozótvágóval hadonászó migráns

„Most nem tudom, honnan valósi emberek, de valószínű migránsoknak lehet titulálni őket, és itt azért napi szinten van hangoskodás tülekedés, és óránként jön a rendőrség vagy a mentő. Volt olyan, amikor láttuk, hogy valaki egy nagy bozótvágóval hadonászott, és akkor érkezett haza a magyar csapat egy vacsorára. Vagy láttuk azt, amikor egy színes bőrű ember el akart rabolni egy fehér hölgytől egy két-három hónapos csecsemőt. Később a rendőrök elvették a csecsemőt ettől az embertől, de nem tudták megbilincselni, ellenállt. Megrázó volt, mert Budapesten azért ilyeneket nem látni napi szinten” – így nyilatkozott a Magyar Vívó Szövetség megbízott főtitkára Lipcséből. Az állami televízió ezt úgy fordította: a migránsok miatt kritikus a helyzet a németországi városban, a sportolók ezért csak csoportosan mertek közlekedni.

Csütörtökön Szetey András, a szövetség kommunikációs vezetője már másként nyilatkozott, azt pedig tagadta, hogy Bockó Gábor csecsemőrablást is emlegetett volna.

– Csecsemőlopásról nem gondolom, hogy beszélt volna valaki. Csecsemőlopás a felturbózott címeknek köszönhető. Ami történt, azt Boczkó Gábor nekünk elmondta, megmutatta, és hamarosan igazolni fogjuk, hogy megtörtént, és azt is igazolni fogja a videobejátszás, hogy rendőri intézkedés történt, méghozzá nem is olyan egyszerű.

– Ön tapasztalt bármit, ami miatt úgy érezte, hogy aggódnia kellene a csapatból bárkinek? Veszélyben érezte-e magát akár egy pillanatig is a környezet miatt?

– Én nem éreztem magam veszélyben, de a környékünkön nem egyszer nem kétszer, ahogy sok nagyvárosban a pályaudvar környékén a mellette lévő parkban olyan alakok kószáltak, éjszakáztak, akik nyilván nem bizalomgerjesztőek. Nincs ezzel semmi gond, nem kell arra menni. Én nem éreztem magam veszélyben.