„A légnyomástól b*ziság jött ki rajta” – Káosz a sürgősségi ellátásban

40 fokos lázas gyerekkel küldtek tovább egy nagykovácsiból érkező családot a budapesti János kórházból a Bethesdába, arra hivatkozva, hogy már nem tartozik az ellátási körzetükhöz. Panaszkodnak a sürgősségi ellátás anomáliáira az orvosok is, szerintük sokszor olyan eseteket is a kórházakra hárítanak a háziorvosok, amelyeket ők is elláthatnának.