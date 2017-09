A legfőbb pontokat sem tartotta be Zsidai cége, menniük kell

Raktárként használta az önkormányzattól bérelt műemléki lakást Zsidai Zoltán cége. Az önkormányzat évekig nem ellenőrizte, hogy mi történik a lakásban, miután viszont ez kiderült, úgy döntöttek, nem hosszabbítják meg a szerződést a vendéglátóssal. Zsidai szerint ami az önkormányzat bizottságának ülésén elhangzott, az nem igaz.

Egy Várban található műemléki épületben van az az 56 nm-es lakás, amit mindössze 50 ezer Ft-ért bérelt Zsidai Zoltán vendéglátós cége. Az 5 évig tartó most lejárt szerződést végül nem azért nem hosszabbította meg az önkormányzat, mert több pénzt szeretnének ezért a lakásért, hanem azért, mert Zsidai cége a szerződés legfőbb pontjait sem tartotta be. A lakást ugyanis nem lakásnak, hanem raktárnak használta, ráadásul a felújításra tett ígéretét sem tartotta be. Az önkormányzat nem hosszabbította meg a szerződést. Az önkormányzat pénzügyi és jogi bizottságának fideszes elnöke nem indokolta a döntést.

– A Táncsics u. 4.-gyel kapcsolatban kérdezünk képviselőket, hogy mit gondolnak arról, hogy jogszerűtlenül bérelhették az önkormányzattól, van-e erről valami gondolata?

– Nem nyilatkozom, hadd készüljek.

– Esetleg megtiszteli a nézőket azzal, hogy elmondja, ez hogy történhetett meg?

– Nem nyilatkozom. Tímár Gyula önkormányzati képviselő, Fidesz–KDNP

Az önkormányzat LMP-s képviselőjének a kérdésére a polgármester elismerte, évekig nem ellenőrizték megfelelően, hogy az olcsón használt lakásokat hogyan használják. „Ezek szerint esetlegesek voltak eddig ezek az ellenőrzések, és remélem, hogy a jövőben ez sokkal jobban fog működni” – mondta Gallowich Margit önkormányzati képviselő.

„Azt a szisztematikus ellenőrzést, amit februárban megerősítettünk, azt jövő évtől tudjuk megteremteni. A korábbi években valóban erre nem volt ilyen kiterjedt figyelem” – ezt már Nagy Gábor Tamás polgármester nyilatkozta az ügy kapcsán.

A Párbeszéd képviselője szerint ez azért történhetett meg, mert rendszerszinten átláthatatlan, hogy a kerületben ki és miért jut olcsón lakáshoz.

„Azt gondolom, hogy ez a történet nem Zsidaiékról szól. Ez a történet a kerületi önkormányzat működéséről szól. Arról szól, hogy milyen átláthatatlanul és milyen sajátos rendszerben kerülnek bérbeadásra a lakások és üzlethelyiségek” – mondta V. Naszályi Márta önkormányzati képviselő.

A képviselő szerint a cég több millió forintot spórolt azzal, hogy eltitkolta, hogy raktárként használja a lakást. Zsidai Zoltán szerint a bizottsági ülésen valótlan állítások hangzottak el, és kitart amellett, hogy a bérleményt a kémény meghibásodása miatt csak átmenetileg nem használták lakásként.