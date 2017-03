A Krím megszállásának harmadik évfordulóját ünnepelték

A Krím megszállásának 3 éves évfordulóját ünnepelték az orosz fennhatóság alatt álló félszigeten és Moszkvában is. Közben Kelet-Ukrajnában ismét kiéleződtek a harcok.

Újabb halálos áldozatokat szedett az ukrán hadsereg és a kelet-ukrajnai szakadárok harca. Az elmúlt 24 órában négy ukrán katona vesztette életét a frontvonalon. „Javarészt növelték az aktivitásukat a délután folyamán és az este is. Néha a lövések abbamaradnak, néha felerősödnek, aztán alábbhagynak. Szórványosan lőnek” – mondta egy ukrán haditengerész.

A frontvonal környéki városok folyamatos tűz alatt vannak. „Katonák és zsoldosok érkeznek Oroszország területéről. Emellett a hadsereg reguláris szárnyából is úton van egy szakasz Oroszországból, néhányan a Dombassz területéről indultak, mások máshonnan. Meg akarják ismerni a környezetet, be akarják lőni magukat, ezért is van az, hogy a megszállók agresszíven telepítik ezeket a friss egységeket a frontvonalra” – mondta Andrij Liszenko, az Ukrán Hadsereg szóvivője.

Mindeközben a három éve orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten koncertekkel, parádéval és koszorúzással ünnepelték az évfordulót.

„2014 márciusának jelentőségét lehetetlen túlértékelni. A szevasztopoli polgárok egyöntetűen kijelentették a világnak, hogy ők vissza akarnak térni Oroszországhoz” – mondta Dmitrij Ovszannikov, Szevasztopol megbízott kormányzója.

Moszkvában is ezrek vonultak utcára az évfordulón, hogy a Tavasz nevű fesztiválon ünnepeljenek. „A Krím mindig is kedves volt nekem. Emlékszem, amikor gyermekkoromban a Krímbe küldtek nyaralni, később dolgozni is. Számomra a Krím mindig is az országomhoz tartozott. Tehát a Krím megszállása a legjobb dolog, ami történhetett” – mondta egy moszkvai lakos.

A Krím félsziget annektálásához hasonló akciótól tartanak a Baltikumon is. Ennek megfékezésére telepítettek 130 brit katonát Észtországba. A kontingens péntek éjjel érkezett meg a balti államba. „A mai egy nagyon fontos és történelmi nap. A brit csapatok első egységét köszöntjük most Észtországban. Nagyon fontos, hogy megértsük, ez nem csak Észtország védelmének a kérdése. Ez a NATO és az EU keleti határvédelmének kérdése. Tudjuk, hogy az oroszok agresszívan viselkednek” – hangsúlyozta Margus Tsahkna, észt védelmi miniszter.

Oroszország 2014-es ukrajnai beavatkozása után az EU számos szankciót bevezetett Moszkva ellen. A büntetőintézkedések kérdésre várhatóan napirendre kerül májusban, mikor Angela Merkelt fogadja majd az orosz fővárosban Vlagyimir Putyin.