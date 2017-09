A közterületi reklámok esetében nincs haladék

Év végéig adna haladékot a kormány az önkormányzatoknak a településképpel kapcsolatos rendeletek és kézikönyvek elkészítésére, de Felcsúton például már elkezdődött a munka. A politikai üzeneteket közvetítő közterületi reklámok szabályozására viszont nincs haladék, az önkormányzatoknak október 1-ig kell elkészülniük a vonatkozó rendeletekkel.

Egy térképen ismertette a település arculata szempontjából a stratégiai jelentőségű telkeket a munkatársa annak az építészirodának, amelyiket a felcsúti önkormányzat kért fel tanácsadásra, a település arculati kézikönyvének elkészítéséhez. A településkép védelméről szóló törvény szerint ugyanis az önkormányzatoknak arról is gondoskodniuk kell, hogy hogyan nézzenek ki az épületeik és közterületeik a jövőben.

A kancelláriaminiszter korábban nagyszerű alternatívaként értékelte a településekre vonatkozó kézikönyvet, amely szerinte évtizedekig meghatározhatja a városok és falvak arculatát. „A települési önkormányzatok most egy óriási lehetőséghez jutottak, hogy azt meghatározzák, hogy egy-egy faluban vagy egy-egy városban mit lehet, vagy mit nem lehet építeni, és amit nem lehet, azt hogyan lehet megépíteni. Mi hova, mi hova nem épülhet” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gödöllő polgármestere szerint a műemléknek minősülő épületeknél szükség van a településkép szabályozására. Azzal viszont Gémesi György nem ért egyet, hogy a szabályozásba a kormány belekeveri a pártpolitikát. A polgármester ezzel a közterületi plakátolás szigorítására utalt, amit a településkép védelméről szóló törvénybe foglaltak, egyesek szerit azzal a céllal, hogy száműzzék a politikai üzenetek a közterületekről.

„Politikai szempontok fogalmazódtak meg a plakáttörvény kapcsán. A településkép az nem politikai szempont, az egy közösség érdeke, hogy az kulturált és szép legyen. Abban a plakátnak is van helye, a megfelelő formában. Eddig egyébként Gödöllő szempontjából ez nem volt probléma, mi meg tudtuk találni azokat a lehetőségeket, ahol nem zavarta az építészeti örökségünket, kulturális életét és nem szennyezte a környezetet” – nyilatkozta a polgármester.



Az önkormányzatoknak – eredetileg – szeptember 30-ig kellett volna megalkotniuk a település arculatával kapcsolatos rendeleteiket és a kézikönyveket, a határidőt viszont december 31-ig meghosszabbítanák – az erről szóló jogszabály módosítást Semjén Zsolt hétfőn nyújtotta be. A reklámokkal – beleértve a politikai tartalmú hirdetéseket – viszont nem várna a miniszterelnök-helyettes. Az ehhez kapcsolódó rendeleteket az önkormányzatoknak így továbbra is október 1-ig kell elkészíteniük.