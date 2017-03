A kormány újabb háborút hirdet a plakátpiac ellen

Megkerülné a jogerős bírósági döntést, és az eddigieknél is súlyosabban avatkozna be a kormány a közterületi reklámpiacba – írja a Magyar Nemzet a birtokába jutott tervezetre hivatkozva.

A Fidesz–KDNP a tavaly megszavazott településkép-védelmi törvényt pontosítaná a kormányrendelettel, amely csak közművelődési célra tenné lehetővé hirdetőoszlopok felállítását. A rendelet elfogadása után 30 nappal lépne hatályba, és az alapján a főváros már joggal bonthatná el a Mahir Cityposter hirdetőoszlopait.

hirdetés

A Hír Televízióval egy tulajdonosi körbe tartozó társasággal 2015 őszén bontott szerződést Budapest, azt azonban a bíróság jogellenesnek mondta ki, vagyis a Mahir Cityposternek 2031-ig élő szerződése van. Ráadásul a cég több száz milliós kártérítést követelhet – a többi között – azért, mert a fővárosi önkormányzat a bírósági döntés előtt önkényesen bontott el hirdetőoszlopokat.

hirdetés

Ugyanakkor átszabná teljesen az óriásplakátok rendszerét is, szakértők szerint úgy, hogy az előírásokat jellemzően egy, a kormánypártok bizalmát élvező társaságra szabják. Ez a cég nem más lehet, mint az oszlopháború nyertesének is tekintett francia tulajdonú JCDecaux Hungary Zrt., amely több mint egy éve megtáltosodott: a fővárosi tömegközlekedési megállókban és azok környékén egyre több új reklámhelyet létesítettek, s amíg a Mahirt minden úton megpróbálták ellehetetleníteni, a franciák egyre-másra kapták meg a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi bizottságának hozzájárulásait a telepítésekhez. A JCDecaux a Mahirral egy időben kötött szerződésének teljesítésével csaknem egy évtizedig adós maradt, s ezt a 2010 utáni fővárosi vizsgálatok is alátámasztották.



Az óriásplakátokra egy kurta-furcsa szabályt állítana a kormányrendelet: „Az utcabútorok kivételével a reklámhordozót tartó berendezés reklámhordozók elhelyezésére igénybe vehető felülete a tizenegy négyzetmétert nem haladhatja meg” – jegyzi meg a lap.