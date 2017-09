A kormány sok kérdésben egyetért Sorossal

Völner Pál államtitkár ugyanakkor úgy gondolja, a kormány nem a Soros-tervet hajtja végre.

Elismerte az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, hogy több, a menekültügyet érintő kérdésben is hasonlóan gondolkodik a magyar kormány és Soros György. Völner Pál a Hír TV kérdésére azt mondta: a menekültstátuszt kapott emberek befogadásával és az erős európai határőrizettel a kormány is egyetért. Ezek a gondolatok az amerikai milliárdos befektető 2015 és 2016-ban írott tanulmányainak fő gondolatai, ahogyan az is, hogy kizárólag önkéntes alapon történhet a menekültek befogadása.

Völner Pál ugyanakkor úgy gondolja, hogy az egyetértés, illetve az elképzelések hasonlósága nem azt jelenti, hogy a magyar kormány is a Soros-tervet hajtja végre, vagyis éppen azt, amely ellen nemzeti konzultációt indít.

„Természetesen Soros György mondhat olyat is, ami a magyar kormányzat álláspontját is tartalmazza, de azok a kérdések, amelyeket én felvetettem, azok éles ellentétben állnak ezzel, ezeket nem vagyunk hajlandóak elfogadni, akkor sem, ha a Bizottság útján akarja érvényre juttatni őket” – jelentette ki az államtitkár.