A kormány rátette a kezét egy valódi marsallbotra

A Magyar Nemzet úgy tudja, a kancellária 54 millió forintot adott a Budavári Ingatlanfejlesztő Kft.-nek, hogy megvásárolja Habsburg József főherceg marsallbotját.

Az adásvétel a Nemzeti Hauszmann-terv része, amelynek célja a Budavári Palota helyreállítása és az uralkodói család, illetve az udvar életének bemutatása.

Az állami tulajdonban lévő Budavári Ingatlanfejlesztő nagyon aktív a közbeszerzési piacon is. Mostanában leginkább a Budavári Palota egykori Szent István-termének rekonstrukciójával van elfoglalva. Szeptemberben a terem egyedi gyártású fa padló-, falburkolati és mennyezeti, valamint bútorelemeinek gyártására és beépítésére kötött 243 millió forint értékű szerződést. A terem rekonstrukciójához szükséges fémtárgyak és díszítőelemek beszerzése viszont már sokkal olcsóbb volt, hiszen csak 17,6 millió forintba került.

A marsallbotra vonatkozó szerződést a Budavári Ingatlanfejlesztő nevében Gyutai Csaba Kálmán ügyvezető írta alá szeptember 7-én, de a rekonstrukciós közbeszerzéseken is ő volt a cég képviselője. Ez azért is pikáns, mert a korábban Zalaegerszeg polgármestereként is tevékenykedő Gyutai által vezetett állami cégeknél (a Budavári Ingatlanfejlesztő Kft.-nél és a Várkert Bazárt üzemeltető Várgondnokság Kft.-nél) súlyos szabálytalanságokat tártak fel, jegyzi meg a lap.

Az Mfor.hu úgy tudja, az adásvétel már le is zajlott, a kft. megelőlegezte a műkincs vételárát. Hogy ki volt az eladó, nem tudni.