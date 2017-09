A kormány megújítaná a Nemzeti alaptantervet

2,4 milliárd forintnyi uniós forrásból, száz szakértő bevonásával készül az új Nemzeti alaptanterv - írja a Népszava.

A koncepció első részletei alapján több szakmai szervezet is a központosítás folytatása miatt aggódik. A köznevelési helyettes-államtitkár szerint még várják a javaslatokat.

Az előzetes tervek a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez is eljutottak, a szervezet elnöke szerint ebből az körvonalazódik, hogy továbbra is a központosítást erőltetik.

„A tankönyvkiadás területén mindenféleképpen változtatásra van szükség, egyértelműen. El kell mondanunk azt is, hogy a különféle alapítványi és magániskolák alternatív tanterveit és tanmeneteit nem kellene megszüntetni, mint ahogy a javaslat erre utalást tesz. Mindenféleképpen van rá javaslatunk, mielőtt ezt az egészet formába öntenék és elfogadnák, kellene egy szakmai döntés arról, hogy valójában milyen szerkezetű közoktatást képzelünk el Magyarországon” – nyilatkozta Mendrey László.

A több mint ötven szakmai szervezetet tömörítő Civil Közoktatási Platform is a központosítást kifogásolja a Nat koncepciójában. Ők korábban egy alternatív javaslatot is kidolgoztak, amelyet elküldtek Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkárnak is.

„Maruzsa úrtól azt kértük, hogy legyen megbízás, kérje fel a Civil Közoktatási Platformot, hogy állítson elő egy csoportot, mondja meg, hogy kik lennének jók, és csak akkor vétózza meg, hogyha súlyos összeférhetetlenség van valamelyik személlyel kapcsolatban. Elvileg ha a mi javaslatunk érvényesülne, akkor előállna az a helyzet, hogy december 31-éig lenne az országban két alternatív, egymástól valószínűleg nagyon különböző koncepció arra, hogy hogyan kellene megújítani a tartalmi szabályozást” – mondta el Nahalka István, a Civil Közoktatásért Platform oktatáskutató szakértője.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára megkapta a levelet, de szerinte az alaptanterv kidolgozását végző munkacsoportnak kellett volna címezni.

„Sem a minisztérium, sem az Oktatási Hivatal sem a Klebelsberg Központ a jelenlegi fejlesztő-tervező munkában nem vesz részt. Ez egy tudatos döntés volt a Nat előkészítése kapcsán. Lássuk, hogy a tudomány emberei és az általuk bevonzott szakemberek, pedagógusok milyen Nemzeti alaptantervet tudnak összekészíteni. Mi is ugyanolyan izgalommal várjuk az első verziót, mint a sajtó és a százhetvenezer pedagógus” – nyilatkozta Maruzsa Zoltán.

A tervek szerint már a 2019-től az új alaptanterv szerint oktatnának az iskolákban, de ha a viták elhúzódnak, a bevezetés még a helyettes államtitkár szerint is késhet.