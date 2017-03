A kormány innen is kihúzza a roma önkormányzatot

Megveszi az ORÖ maradék adósságát a kormány – tudta meg a Romnet.

A kabinet tavaly karácsony előtt vállalta át a cigány szervezet 1,3 milliárdos adósságát. A botrányos Híd a munka világába program 1,6 milliárdos visszafizetési kötelezettsége ugyanis csődbe vitte volna az ORÖ-t.

Rétvári Bence államtitkár korábban azt mondta, a maradék 300 milliós adósságot a roma szervezet vagyontárgyai eladásából is finanszírozhatja. A portál úgy értesült, a humán tárca most a Híd a munka világába program keretében vásárolt Naphegy téri ingatlan megvételéről egyeztet, így segíti ki a roma szervezetet, amelyet egy csapásra szanál is.

