A kormány fehéríteni akart, az árak elszálltak

Itthon másfélszeresére drágult sok helyen a tűzifa. Több településen már az önkormányzatnak is nehézséget okoz, hogy az árak elszállása miatt segítse a rászorulókat. A szakemberek szerint a faágazat kifehérítésével jelentősen csökkent a kínálat, a kereslet viszont nőtt, így az árak minden fajtánál megugrottak.

Bujáki Mónika Pécs belvárosában lakik, de fával fűt. A korábbi évekhez hasonlóan már a nyár elején megrendelte a téli tüzelőjét. Azt mondja, minden évben többet fizet érte. „Mindenképpen drágább lett. Ezt hallottuk is, meg hát tapasztaltuk is, meg évről évre 10-15 százalékkal felmegy a tűzifa ára. Mi előrelátók voltunk, úgyhogy beszereztük a nyár folyamán, de hallottam ismerősöktől, hogy nagyon nehezen tudják beszerezni a tűzifát sajnos az idei évben” – mondta a nő.

A kistelepüléseken lakók nagy része is fával fűt, sok helyen a kormány által biztosított szociális tűzifát használják fel, ebből azonban nincs elég. A Csongrád megyei Kübekházán ez évek óta problémát jelent, ezért az önkormányzat saját forrásból is próbál segíteni. Az árakat ők is egyre nehezebben tudják kigazdálkodni.

„Brutális emelkedések voltak a tűzifa területén, tehát amit korábban meg tudtunk venni 2800-ért, az most 3800 forint-4000 forint köbméterenként, ha lenne. Már egy hónappal ezelőtt megkerestük a vállalkozókat, akik szállítanak nekünk, és hitegetnek bennünket, hogy jön-jön, de hát nincs, és lassan tüzelni kell, és még mindig nincs elég tűzifánk” – mutatott rá Kübekháza független polgármestere, Molnár Róbert.

Az egyik törökszentmiklósi tüzéptelepnek a tulajdonosa szerint azután szálltak el az árak, hogy a kormány belekezdett az ágazat fehérítésébe. Az adminisztrációs terhek növekedése és az export hiánya pedig csökkentette a kínálatot.

„Ahogy a kereslet nő, úgy nőnek az árak is, ezáltal nyilván az embereknek egyre nehezebb lesz ezt megvásárolni. De ugye maga az adók, az útdíjak, maga a járulékos költségek is nőnek az összes a tüzelőanyagnál. Ez nem mondható ki egyre hogy csak az akácfa vagy csak a a tőzegbrikettnek az ára fog nőni. Egységesen rohamosan nő az összes a tüzelőanyagnak az ára” – mondta az Erdei Tüzép tulajdonosa, Rencz Ákos.

A szakemberek szerint mivel a szilárd tüzelés ára megugrott, egyre többen térnek vissza a gáztüzeléshez.