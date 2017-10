„A kormány elengedte Pécs városának kezét”

Nem akar foglalkozni Pécs adósságával Orbán Viktor, mert szégyelli ami a városban történt – mondta Szakács László.

Az MSZP frakcióvezető-helyettese a parlamentben kérdezte erről a miniszterelnököt, de szerinte kitért a válasz elől. Helyette arról beszélt, hogy Pécs visszaszerezte a vízművét, buszokat vásárolt és lebontotta a magas házat. Szakács úgy vélni a város kormánypárti országgyűlési képviselői is hazudnak az adósságról Orbánnak, nem mernek a valódi helyzetről beszélni. A szocialista politikus Pécs lakóiról azt mondta, tiszteli őket, hogy ennek ellenére kitartanak és dolgoznak a városért.

„Pécset a Fidesz 2009-óta egy kísérleti laboratóriumként használja, és mindig itt méri meg, hogy mi az, amit még a közvélemény valamilyen szinten elvisel. Mindezek dacára még mindig ezért a városért dolgoznak, még mindig ebben a városban dolgoznak. Próbálják szebbé és jobbá tenni az életet. Ehhez ez a városvezetés és ez a kormány semmit nem tesz most már hozzá, és Orbán Viktornak a válaszából az is nyilvánvaló, hogy nem is fog. Elengedte a kormány Pécs városának a kezét” – jelentette ki Szakács László.