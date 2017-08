A kormány bevette a vidéki médiát

A független vidéki média utolsó bástyáit vette be a kormány – így értékeli az ellenzék a Hajdú-bihari Napló, a Kelet-Magyarország és az Észak-Magyarország című napilapok eladását. A Russmedia kiadóvállalatot a Népszabadságot bezáró Heinrich Pecinához köthető cég vette meg. A Jobbik szerint a kormányzati médiabirodalom terjeszkedése nem áll meg.

A Russmedia eladása az egyik utolsó simítás az új kormányzati médiabirodalom kiépítésében – állítja az LMP. Hétfőn derült ki, hogy a kiadóvállalat napilapjait, az Észak-Magyarországot, a Kelet-Magyarországot és a Hajdú-Bihari Naplót felvásárolta egy Heinrich Pecinához köthető cég. Ő az az osztrák üzletember, aki bezárta a Népszabadságot, majd a Mediaworks lapkiadót eladta Mészáros Lőrincnek. A Russmedia lapjainak 10 milliárd forint körüli vételárához a felcsúti polgármester érdekeltségébe tartozó MKB Bank adott hitelt.

„Egyszerűen gyalázatos, amit a kormány művel, semmilyen lehetőséget nem hagy arra, hogy az emberek a valóságot a médián keresztül jobban megismerjék, bár a választáson az emberek hamarosan meg fogják ítélni a kormány tevékenységét” – jelentette ki Schmuck Erzsébet frakcióvezető-helyettes.



A vidéki újságolvasók azonban a kampány alatt is a kormány üzeneteivel találkoznak majd. A megyei napilapokat ugyanis Fidesz-közeli cégek kebelezték be. Az újságok zöme Mészáros Lőrinc médiavállalkozásához, a Mediaworkshöz került. A Délmagyarországot és a Kisalföldet pedig hamarosan a TV2 tulajdonosa, Andy Vajna veheti meg.



Szigetvári Viktor felszólította a médiahatóságot, hogy Andy Vajna tulajdonszerzését versenysemlegességi problémák miatt ne engedélyezze, „hiszen ezt a médiacsoportot Andy Vajna lopott adófizetői pénzből olyan állami hirdetési csomagok felhasználásával vásárolja meg, amikor ő nem a saját tőkéjét kockáztatja, hanem teljesen egyszerűen adófizetői pénzből finanszírozzák meg neki ezt a tranzakciót” – mondta az Együtt választmányi elnöke.



A Jobbik szerint a Fidesz a megyei lapok elfoglalása után is folytatja a kormánytól független médiapiac szűkítését.



„A plakátpiacra most kommunisztikus módon a fiatal demokratákból lett bolsevikok indokolatlan szigorításokat hoztak, beleerőszakoltak ebbe a korábban szabad piaci rendszerbe. Minek utána egyetlen, relatíve szabad terület maradt, az internet. Tehát én arra számítok, hogy Orbán Viktor az internetet kísérli meg korlátozni a következő kilenc hónapban” – nyilatkozta Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke.



Az Együtt szerdán este gyertyagyújtásra készül a Kelet-Magyarország nyíregyházi szerkesztősége előtt. Augusztus 20-ra pedig fővárosi tüntetést szerveznek a média szabadságáért.