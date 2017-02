A kommunizmus bűnei egész Európa szégyene

Akkor lesz csak igazi európai egység, amikor Nyugat-Európa is képes lesz a kommunizmus és a nácizmus bűneit Európa szégyenének tekinteni – hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere a ferencvárosi pályaudvarnál épített Málenkij Robot Emlékhely avatóünnepségén

Balog Zoltán szerint a visegrádi négyek példája is azt mutatja, közösséget is teremthet a múlt és a tőle való megszabadulás szándéka. „Amíg Nyugat-Európa nem hajlandó a kommunizmus bűneit, a nácizmus bűneivel együtt Európa, egész Európa szégyenének tekinteni, addig nem lesz egységes Európa, nem lesz valóságos párbeszéd. Az európai egység azon múlik, hogy hajlandó-e Nyugat-Európa a kommunizmus bűneit és a nácizmus bűneit együtt tekinteni egész Európa szégyenének. A célunk az volt, hogy az emlékév közösséget teremtsen. Ezért igyekeztünk a lehetséges mértékig mindenkit megszólítani, és találtunk, ezt is el kell mondani, Nyugat-Európában is találtunk szövetségeseket” – fogalmazott az Emmi vezetője.

