A kivonulást fontolgatja a Tesco?

A Tesco átgondolja jelenlétét Magyarországon, sőt, az egész régióban is, ha dolgozói kitartanak a követeléseik mellett, és sztrájkok tizedelik a napi bevételeket – írja a kormányközeli Magyar Idők egy névtelen londoni forrására hivatkozva.

Az újságnak a központi menedzsment egyik tagja azt mondta, a jelenlegi forgalom mellett nincs több pénz a humánpolitikára, így a kivonulás is szóba jöhet, akár úgy is, hogy a magyar, cseh, lengyel és szlovák leánycégeket egyesítő Tesco Europát megbontják, vagy jövő március után csomagban értékesítik. De az áruházlánc akár hamarabb is dönthet a kivonulás mellett, és már tárgyaltak is több lehetséges kereskedelmi befektetővel – fogalmazott a névtelen informátor.

