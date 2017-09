A kampányra lódul meg a Liget-projekt

Ősszel indul a Városliget parkrehabilitációja. A kivitelezés első ütemének terveit mutatták be a tervezők kedden Budapesten. A Liget-projektért felelős miniszteri biztos szerint vélhetően nem jár többletköltséggel majd a beruházás.

A Vakok kertje az első terület, ahol a parkrehabilitációt kezdik a Városligetben. Itt a kertészeti munkák mellett illemhelyeket és pihenőpavilont is létesítenek majd. Az első ütemben megújul még a Szépművészeti Múzeum környezete és a Hermina út is.

hirdetés

„Úgy gondolkodtunk, hogy ha készül a mellény, azt már lehessen hordani az előtt, hogy a zakón is megtörténjenek a végső simítások. Ez persze még nem az öltöny maga, de az egyes darabokat még külön is képesek élvezni a használójuk. Valami ilyesfajta logika mellé négy darab használói kör, négyféle ligeti funkcióra sikerült rövid időn választ találni” – vázolta Persányi Miklós, a projekt miniszteri biztosa.

A tervezési munkákra egy éve kötött szerződést a Garten Studio Kft. a Városliget Zrt.-vel. A kivitelezésre vonatkozó 900 milliós közbeszerzést pedig csak a múlt héten írták ki. A szerencsés céget pár héten belül ki is választják. A miniszteri biztos szerint az összeg akár még elég is lehet a befejezésig. „Amennyire én az adatokat így ismerem, egy megbízható tervezői költségvetést készítettek a Szloszjár úrék, és hát, az remélhető, hogy az ajánlatok, azok a realitás határain belül maradnak” – mondta Persányi.

Nemrég egyébként a Garten Studio Kft. 1,2-ről 1,3 milliárdra növelte a tervezési díját. Minderre szerintük a FINA úszó-világbajnokságra kihelyezett szinkronúszás helyszínének módosítása miatt volt szükség. A cég ügyvezetője szerint hamar végeznek a munkálatokkal.

„Ha ez lezárul, és ahogy a miniszteri biztos mondta, nem lesz több jogi akadálya a szerződések megkötésének, akkor ezek a munkák már október vége felé megkezdődhetnek, és miután rá vagyunk bízva az időjárásra, hogy egy hosszú ősz lesz, a munkák időigényét tekintve, mindegyik olyan munka, ami olyan 3-6 hónapos időtartammal szerintem kivitelezhető” – ismertette Szloszjár György ügyvezető.

A Városliget Zrt. műszaki vezetője szerint a munkálatok nem zavarják majd a ligetben zajló többi építkezést. Sági Attila arról beszélt, olyan területeket vettek figyelembe, „melyek nem érintettek a későbbi épületkonstrukciókban. a Hungexpo-épületek helyén vagy a parkoló helyén természetesen nem most építünk parkot .Ezek olyan területek, az Ajtósi Dürer, a Hermina út mellett és a Szépművészeti Múzeum környékén, ahol semmilyen építkezés nem lesz, sőt van még egy jó hírem a Hermina út mellett, ahol korábban épületek voltak, és mi is terveztünk oda egy üzemeltetési központot, ehelyett is park lesz és még egy XXI. századi kutyafuttató a Herminán.”

hirdetés

A Garten Studio 118 szervezet 558 javaslatának felhasználásával készítette el a Városliget park rehabilitációs vázlattervét.