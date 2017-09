A kampányhajrában szaporodnak meg a szalagátvágások

A dunakeszi tanuszodát eredetileg februárra kellett volna befejezni. A határidőt július végére tolták ki, a nettó 300 millió forintos számlára pedig rádobtak 10 százalékot az előre nem látható pótmunkákra hivatkozva.

hirdetés

„Hogyha mindenki teszi a dolgát, akkor az a szakadék, amely a magyar élsport és a magyar emberek általános sportolásra való hajlandósága között mutatkozik, az szűkülni fog” – mondta Orbán Viktor még 2013-ban.

A tanuszodaprogramot az előző parlamenti választásra készülve hirdette meg. Az ígéret úgy szólt, hogy valamennyi járásban lesz tanuszoda. Az első alapkövet egy évvel később, 2014 őszén tették le a Borsod megyei Putnokon.

Az emberi erőforrások minisztere akkor azt mondta, hogy az első körben 23 település kap tanuszodát. A listán Dunakeszi neve is szerepelt.

– Hol járunk most? Ez most hányadik?

– Az első tízben vagyunk benne, tehát hamarosan jönnek a következők is. Én már több tanuszodaprogramon és átadáson voltam. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek minél hamarabb birtokba tudják venni a medencéket – mondta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár.