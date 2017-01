Politikai csatározásnak tartja az Új Magyar Gárda főkapitánya a Jobbik elnöke körüli visszásságokat.

Mészáros István elmondta, hogy nem kívánnak állást foglalni a Vona Gábort ért vádak ügyében. A főkapitány hozzátette, hogy szerinte a Jobbik nem fordított hátat az Új Magyar Gárdának, hiszen rengeteg közös rendezvényük volt a közelmúltban is.

„Múlt szombaton például együtt volt megemlékezésünk Pákozdon, ahol az elnök úr is beszédet mondott, jómagam is, a 64 Vármegyétől is voltak ott felszólalók, Murányi Levente is ott volt. Tehát tulajdonképpen nincs arról szó, hogy a Jobbik hátat fordítana az Új Magyar Gárda Mozgalomnak, hiszen az elmúlt években is számtalan közös programunk és rendezvényünk van, volt, és bízom benne, hogy lesz is még a közeljövőben és a távoli jövőben is” – fogalmazott Mészáros István.