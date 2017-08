A Jobbik beállt az MSZP és az LMP mögé, a kormány Sorost emlegeti

Az MSZP és az LMP mellé áll a Jobbik. A három ellenzéki párt rendkívüli parlamenti ülést tartana augusztus 21-én, vagyis az államalapítás ünnepének másnapján. A téma a lex CEU, és a devizahitelek árfolyamkockázatának megosztása lenne. Az Országgyűlés határozatképtelensége borítékolható. A kezdeményezésre a Fidesz válasza annyi volt, hogy Soros György, pedig a devizahitelezést nem a magyar származású milliárdos engedélyezte Magyarországon, hanem az első Orbán-kormány.

Tízezrek tüntettek tavasszal a Közép-európai Egyetem megmaradásáért Budapest utcáin. A kormányellenes utcai megmozdulásokat a felsőoktatási törvény módosítása váltotta ki, amely a külföldi egyetemek magyarországi működésén szigorított. A jogszabályt a sajtó csak lex CEU-ként emlegette. Ez volt a Soros György ellen indított kormánypropaganda első lépése, a CEU-t ugyanis a milliárdos üzletember alapította a rendszerváltozás idején.

2015-ben egykori devizahitelesek vonultak az Igazságügyi Minisztérium elé. Tavaly több mint 3000-en veszítették el otthonukat. Nem tudták kigazdálkodni a törlesztőrészletet, a végrehajtó pedig vitte a házat vagy a lakást.

A CEU ügyében az MSZP, a devizahitelesek védelmében pedig az LMP kezdeményez rendkívüli parlamenti ülést. A szocialisták európai parlamenti képviselője emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság a lex CEU-t jogsértőnek találta.

„Egy hónapja van a magyar Országgyűlésnek, hogy módosítson a törvényen, ha ezt nem teszi meg, akkor az Európai Bíróság elé utalja az ügyet az Európai Bizottság, ami várhatóan súlyos pénzbírságot jelenthet” – mondta Ujhelyi István.

A devizaalapú hiteleket forintosították ugyan évekkel ezelőtt, de piaci árfolyamon, és nem azon a jóval alacsonyabb árfolyamon, amelyen a többség felvette a kölcsönt. A különbözetet az adósnak kell állnia – mondta ki a legfőbb bírói fórum, a Kúria. Az LMP az árfolyamkockázat megosztását az Európai Unió Bírósága elé vinne, addig pedig visszaállítaná a kilakoltatási tilalmat.

„Az egyik kérdés az, hogy vajon kinek kell a devizahitelek kockázatát vállalni? A magyar bíróság eddig azt mondta, hogy csak a károsultaknak, de az Európai Bíróság dönthet úgy, hogy több kockázatvállalónak is kell lenni, akár az államnak, akár a bankoknak is” – mondta Hadházy Ákos, a párt társelnöke.

A parlament rendkívüli ülésének összehívását a képviselők ötödének kell kezdeményeznie írásban. Az MSZP-nek és az LMP-nek nincs ennyi képviselője. A kormánypártokra nem számíthatnak.

„A Fidesz–KDNP nem fog részt venni ezen a rendkívüli ülésen. Nem nagyon tartom jó dolognak, hogy a Soros György által pénzelt, irányított pártok hívnak össze rendkívüli parlamenti ülést, olyan kérdésben, amely valójában Soros Györgyhöz kapcsolódik” – mondta Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője.

A Jobbik viszont az MSZP és az LMP mellé áll. „Minden egyes olyan kérdésben, ami a devizahiteleseknek bármiféle segítséget nyújtott, a Jobbikra eddig is számíthattak, sőt leginkább a Jobbik tartotta napirenden a devizahitelesek ügyét mind az Országgyűlésben, mind a közéletben. Mi hoztuk létre a devizahiteles kerekasztalt is és több devizahiteles civilszervezettel mi állunk kapcsolatban, tehát természetes, hogy ennek a rendkívüli ülésnek az összehívását is támogatjuk” – mondta Dúró Dóra, a párt országgyűlési képviselője.

A Jobbik támogatásával bőven megvan az előírt 40 aláírás. Kövér László házelnöknek nincs joga mérlegelni, a rendkívüli parlamenti ülést össze kell hívnia.

A kezdeményezést a kormánypártok nem támogatják, így annak sikere a Jobbikon múlik. Az Országgyűlésről szóló törvény szerint össze kell hívni a parlament rendkívüli ülését, ha azt a képviselők ötöde írásban kéri, az MSZP-nek és az LMP-nek azonban a független képviselőkkel együtt sincs meg az előírt számú képviselője. A Jobbik egyelőre nem alakította ki álláspontját, noha a párt az elmúlt években rendre felemelte szavát a devizahitelesek védelmében.

„Egyelőre nem született döntés arról, hogy támogatja-e a Jobbik a rendkívüli ülést, amint erről születik döntés, természetesen tájékoztatni fogjuk önöket” – közölte Dúró Dóra, a párt országgyűlési képviselője.