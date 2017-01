Rohamosan terjed az influenza, az elmúlt héten megkétszereződött az orvoshoz fordulók száma.

Füredi Gyula háziorvos a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, elképzelhető, hogy könnyebben védekezünk a mostani vírus ellen, ilyen típus ugyanis már volt Magyarországon. Szakértők szerint még most is érdemes lehet oltatni, mert a vakcinában a most terjedő A vírus ellenanyaga is ott van. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy az oltóanyag két hét után fejti ki hatását.

„Az influenza vírussal az a legnagyobb bajunk, hogy minden évben módosul, minden évben valamikor a föld másik felén keletkezik egy új törzs, egy új típus és ennek a védettsége még nem alakult ki a szervezetünkben. A vírusnak van egy meghatározó szerkezet, ennek a felületén vannak ezek a bizonyos antigének, amik alapján besoroljuk ezeket a vírusokat. A jelenlegihez hasonló vírus már volt Magyarországon, tehát igazándiból lehet, hogy sokan már rendelkeznek egyfajta emlékképpel, ahogy az előbb is beszéltem erről, és ezért talán jobban tudunk védekezni ellene. Akkor van a baj, amikor olyan vírus érkezik Európában, aminek semmiféle előzménye nem fordult itt elő” – mutatott rá Füredi Gyula háziorvos.



Tekintse meg a teljes beszélgetést:

