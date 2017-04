A holokauszt áldozataira emlékezik az Élet menete

A rasszizmus ellen és a békés együttélés mellet áll ki az Élet menete, amelyen több százezer zsidó származású áldozatról emlékeznek meg a résztvevők.

A holokauszt áldozataira emlékező, több ezer emberből álló menet a Cipők a Duna-parton emlékműtől indult, ahol a résztvevők köveket, mécseseket és virágokat helyeztek el. Az emlékséta a pesti alsó rakparton, majd a Lánchídon keresztül a Clark Ádám térre tart.

Kis késéssel indult a több ezer fős ment, számolt be munkatársunk 15 órakor a Lánchíd pesti hídfőjétől. A Clark Ádám téren – a tervek szerint – több felszólalás is elhangzik, a többi között beszédet mond Yosef Amrani budapesti izraeli nagykövet, Aharon Tamir, az Élet Menete nemzetközi szervezet igazgatója is, de Szinetár Miklós színész is a pódiumra lép, a részvevők pedig találkozhatnak azzal a sportolóval is – név szerint Hajdú Péterrel, aki Budapestről a lengyelországi Auschwitzig fut majd – így kívánja felhívni a figyelmet, és tiltakozik a rasszizmus és az emberek megkülönböztetése ellen, tette hozzá a Hír TV riportere.

A menet nem sokkal délután 4 előtt ért a Clark Ádám térre.

Az idén tizenötödik alkalommal megrendezett menet célja, hogy a résztvevők felekezeti és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül együtt róhassák le kegyeletüket a holokauszt áldozatainak emléke előtt, és tegyenek hitet a társadalmi szolidaritás és a demokratikus politikai kultúra mellett.