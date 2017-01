A hódokkal dolgoznak össze a közmunkások

Elszaporodtak a hódok a Bakonyban. Az önkormányzat örül a védett állatoknak és már azt is kitalálták, hogyan fordíthatják hasznukra az állatok által okozott kárt.

Teljesen körberágták és kidöntötték az egyikvastag fát a hódok a Hódos ér partján. És ezt is. Régen nagyon sok hód élt itt, erről kapta nevét a Hódosér is, aztán az állatok gyakorlatilag eltűntek és csak 3 éve jelentek meg újra. Az erdőjárók szerint tavaly szaporodott el az itt élő kolónia. A hód ma már védett állat, korábban azonban a bundájukért vadászták őket és persze azért is, mert komoly károkat okoznak.

„Szerintem a hódok azért rágják ezeket a fákat, egy azért, mert táplálék, meg hogy koptassa a fogát. Ennek ilyen véső szerű fogazata van. A folyómedrekben nagy pusztítást tud hagyni” – mondta egy hivatásos vadász, Kiss Sándor.

Az extrém hideg ellenére jó meleg van a porvai óvodában. A hódok által kidöntött fákkal fűtenek, még a rágásnál képződő forgács is jól jön.

„A közfoglalkoztatás keretében dolgoztatott emberekkel mi ezeket daraboltuk, bevittük és az óvoda fűtésére hasznosítottuk, de volt olyan időszak, amikor a szociálisan rászoruló családoknak is tudtunk biztosítani ebből némi tüzifát a hidegebb napokon” – mondta a település polgármestere, Veinperné Kovács Andrea.

Az erdőt nem féltik a porvaiak. Azt mondják, így van egyensúlyban a természet.