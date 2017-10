A Hír TV újságírója felrajzolta Mészáros Lőrinc teljes birodalmát

Oroszi Babett, a Hír TV újságírója felrajzolta az összes olyan cég hálóját, amelyben Mészáros Lőrincnek érdekeltsége van. A jókora ábrán több mint száz cég szerepel.

A Hír TV újságírója, a célpontos Oroszi Babett Facebook-oldalán tette közzé azt az ábrát, amelyen Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester cégbirodalmát ábrázolta. Mészáros Lőrinc nevén közvetlenül ugyan csak 12 cég szerepel (fia, ifj. Mészáros Lőrinc pedig két cég tulajdonosa), azonban ezeknek a cégeknek még számos leányvállalata működik szerte az országban. Ezeknek a száma együttesen a százat is meghaladja.

A cégháló rendkívül szövevényes, egyes leányvállalatoknak további leányvállalataik is vannak, amelyekből egész láncolatok állnak össze. Van olyan sor, ahol az eredeti Mészáros-cégtől öt lépésben lehet eljutni egy alvállalathoz (Mészáros résztulajdonosa a Konzum Nyrt.-nek, ennek tulajdona a Konzum Management, ennek leányvállalata a Konzum Befektetési Alapkezelő, ezé a Metis Magántőkealap, ennek leányvállalata pedig a RKOFIN nevű



A volt gázszerelő kezében rendkívül sokféle cég összpontosul, találhatunk rajta médiavállalkozást, bankokat, agrárcégeket, építőipari vállalatokat, balatoni kempingeket is. A céghálóban szerepel például az Aranykorona Zrt., a Búzakalász 66 Kft., a Vivienvíz Kft. is, amelyekről nemrég derült ki, hogy több mint félmilliárd forintot kaptak az elvileg rászorulók üdülését szolgáló Erzsébet-program során. A 2012-ben indult program pénzügyeit a kormány szigorú titokként kezelte (az Erzsébetprogram.hu honlapon sokáig semmilyen közadat nem szerepelt), a TASZ csak hosszú adatigénylési per után tudta a részleteket megszerezni, köztük azt, hogy mennyit nyertek rajta Mészáros-cégek.



A céghálóra fel kerültek Mészáros Lőrinc fiának cégei is, köztük a kormánypárti tévécsatornát üzemeltető Echo Hungária TV is.