A Hír TV-nek nem, végül aztán mégis

Még idén tavasszal megkapja a pénzét minden termelő a mezőgazdasági ágazatban. Ezt mondta a Miniszterelnökség vidékfejlesztési államtitkára a Magosz közgyűlésén. A Miniszterelnöki Hivatal által kezelt vidékfejlesztési támogatásokra jogosult gazdák között például van olyan, aki egy éve vár a pénzre. Az ellenzéki oldalról tétlenséggel vádolt gazdaszervezet egyébként úgy látja, a kifizetések csúszása miatt egyedül az Európai Unió tehető felelőssé.

Hozzászólásokkal zárult a Magosz gödöllői közgyűlése, ahol hiába volt szűk az időkeret, az egyik gazda végül csak el tudta mondani, hogy nem kapta meg időben a neki járó támogatást. Az ülésen a Miniszterelnökség vidékfejlesztési államtitkára igyekezett csitítani a kedélyeket, a többi közt úgy, hogy relativizálta a problémát. „Azért az mégsem egészséges, hogy valaki egy évet kell, hogy várjon a pályázati eredményére, halkan megjegyzem, tegnap például Szlovákiában jártam, ott arról panaszkodtak, hogy már kettő éve nincsenek elbírálva a pályázataik” – fogalmazott az államtitkár.

hirdetés

A közgyűlésben az ifjúgazda-tagozat elnökévé és az országos elnökség tagjává is megválasztott Kis Miklós Zsolt először nem akart válaszolni a kérdésünkre: „A Hír TV-nek nem…” – majd mikor mégis megállt, már tagadta, hogy késésről lenne szó a kifizetéseknél. Szerinte csak azoknak kell várniuk, akik hibásan adták le a pályázatukat.

„Az államkincstár számadatai alapján nem érzek késést, nyilván aki még nem kapta meg, mert valamilyen adathibája van, azok úgy érzik, hogy a támogatás késik, de ezeket pontosítani kell és rendezni. Ezekről a Magyar Államkincstártól kapok én is tájékoztatást, maguknak is azt javaslom, hogy kérdezzék őket. Amit én most megkaptam, a mai nap folyamán információt, azok alapján azt tudjuk mondani, hogy a 131 ezer kérelmezőből 126 ezer már megkapta a terület alapú támogatását vagy részben vagy teljes egészében, és az ültetési támogatásról is ilyen számokat kaptam meg az államkincstártól” – nyilatkozta Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár.

Az uniós források a túlélést jelentik a magyar mezőgazdaságnak. „300 milliárd forint mínuszt termelünk egy év alatt támogatások nélkül” – jegyezte meg Győrffy Balázs, a Magosz elnökségi tagja.

A Magosz elnöke szerint a termelőknek arra kell törekedniük, hogy 2020-ra uniós támogatás nélkül is nyereségesek legyenek. „Az Európia Unió költségvetésének elfogadása több mint egy évet csúszott, ez követően készítették el Brüsszelben a végrehajtási rendeleteket, és a nemzeti jogszabályokat ahhoz lehetett igazítani, tehát a késések okát azért ott meg kell nézni. Tehát az indulás már ilyen volt” – fogalmazott Jakab István.

hirdetés

Az ágazat szereplői szerint az elmaradt vidékfejlesztési támogatások miatt a sertéstermelők vannak a legnehezebb helyzetben. Ott akad olyan, aki egy éve vár a pénzre.