A Hír TV közleménye

Az elmúlt hónapok politikai és médiapiaci helyzetének alakulása kapcsán a Hír TV időben felkészült arra, hogy számos munkatársa elhagyja a csatornát. A több mint 250 főt foglalkoztató Zrt. mintegy két tucat dolgozója mondott fel két héten belül, hogy az ECHO TV stábjához csatlakozhasson. A munkatársak távozása a csatornánkon belüli félelemkeltési kísérleteket és anyagi ígéreteket is bevető kormányoldali szándékokkal ellentétben nem okoz és nem is fog fennakadásokat okozni a Hír Televízió napi működésében.

Sőt, minden eddiginél jobban erősödik majd a kormánykritikus hangnem és a híresemények reális bemutatása a különböző műsorainkban, hamarosan napi 24 órán keresztül.



A távozó kollégáknak sok sikert kívánunk. Helyükre nagy tapasztalatú szakemberek érkeztek és érkeznek, akik garanciát jelentenek a korábbinál is erősebb és határozottabb szakmai színvonal fenntartására. Műsoraink nézettsége folyamatosan nő, így a visszajelzések is megerősítenek minket céljainkban.

A Hír TV a következő években is meghatározó, politikai és médiapiaci szempontból is megkerülhetetlen tényezője lesz a magyarországi hírtelevíziózásnak, ahol továbbra is szót kaphat minden véleményformáló erő és minden fontos hír elhangozhat.



A Hír TV vezetősége