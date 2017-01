A határon szolgálók rendőrökre és katonákra is kiemelten figyelnek

Az ország déli határain szolgálatot teljesítő katonák, rendőrök az extrém időjárásnak megfelelő ruhát és védőitalt is kapnak, a vezényléskor pedig figyelnek a hidegre – közölte a Belügyminisztérium államtitkára.

A déli országrészen vasárnap hajnalban mínusz 18 fok is lehet.



„Belügyminiszter úr utasításának megfelelően az országos rendőrfőkapitány úr intézkedett arról, hogy különös figyelemmel kövessék a parancsnokok a szolgálatot teljesítő rendőrök, így a határon szolgálatot teljesítők ruházatát is, illetve a napi védőital mennyiséget is, hogy a megfelelő hőmérsékletet biztosítani lehessen, illetve a szolgálat vezénylésnél vegyék figyelembe azt, hogy különösen hideg van” – erősítette meg Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.

