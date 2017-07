A hajánál fogva teperték le Orbán beszédén

A hajánál fogva a földre rántották, majd a kezét hátracsavarva kivezették a tömegből azt az erdélyi nőt, aki Tusványoson megpróbálta kifütyülni Orbán Viktort.

A videót az Index tette közzé. A lövétei nő csak annyit mondott, azért tiltakozott, mert Orbán korlátlan pénzből folytatja propaganda-hadjáratát.

Kósa Lajos úgy látja, a fütyülő nő egyértelműen provokált, a szervezőknek pedig meg kell köszönni, hogy – saját védelme érdekében – ilyen hamar és hatékonyan kivezették.

„Amit a tusványosi tábort megelőző és a tábor ideje alatt olvashattunk az interneten, hogy valamilyen provokáció készül, az természetesen be is következetté. Most visszanézve a felvételeket, annyit tudok mondani, hogy valóban történt provokáció, és valóban az látszik a felvételeken, hogy a rendezők a nagyobb baj megelőzése érdekében kimentették, vagy kivitték a provokátort. Hozzáteszem, gyakorló rendezvényszervezőként is tudom, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit az ilyen provokációknál kell csinálni, hogy a provokátort ki kell vezetni, mert abból nagyobb baj is bekövetkezhet, hogy ha itt nem határozottan lépnek fel” – mondta a Fidesz frakcióvezetője.