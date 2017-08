A Gyurcsány-párt is telefont ragad

A Demokratikus Koalíció is telefonos kampányt folytat – a Gyurcsány-párt azonban arról kérdezi meg az embereket, hogy Orbánra vagy Európára voksolnak a jövő évi választásokon.

Vadai Ágnes alelnök Newsroom című műsorunkban arról beszélt, hogy ezután országjárásba kezdenek. Az MSZP miniszterelnök-jelöltjének új baloldali politikájáról a politikus azt mondta: Botka László kezdi felismerni, hogy szüksége van a DK félmilliós szavazóbázisára.

„Szerintem azzal, érzelmi dolgoktól elvonatkoztatva, Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje is tisztában van, hogy több mint félmillió szavazót a demokratikus ellenzéki oldalon nem lehet semmibe venni, és nélkülük nem lehet győzelmet aratni. Mi azt mondjuk, hogy tudjuk hozni ezeket a szavazókat, sőt, többet is meg tudunk szólítani, azért is indítjuk ezt a kampányt, hogy minél több helyre eljussunk, nemcsak nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken is ott leszünk. Emellett a helyi DK-szervezetek is kitelepülnek, ahol azt a kérdést fogják feltenni, hogy Orbán vagy Európa” – mondta az ellenzéki politikus.

