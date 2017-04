A Gyorskocsi utca újra csendes

Véget ért a demonstráció a Gyorskocsi utcai fogda előtt, ahol korábban több százan tüntettek Gulyás Márton aktivista kiengedéséért.

Több száz ember gyűlt össze kora este a Budapesti Nyomozó Ügyészség előtt, hogy a Sándor-palotánál a tegnap esti spontán tüntetés alatt előállított Gulyás Márton kiengedéséért tüntessen. A tüntetők végül a Gyorskocsi utcai börtönhöz vonultak, ahová időközben átszállították az előállított aktivistát.

A tüntetés körülbelül este fél tizenegykor ért véget – számolt be a Hír TV munkatársa a helyszínről, amikor már csak a négy legkitartóbb demonstráló maradt; azt mondták, ők nyertek, mert a rendőrök előbb távoztak az utcából. A demonstrációt a holnapi napon is folytatni fogják, hangzott el. Egy-két járőrautó marat a környező utcákban, és a forgalmi rend is helyreállt. A tüntetés rendontás nélkül zárult.

Az egykori krétakörös, ellenzéki aktivistát a hétfői, CEU-törvény elleni spontán tüntetésről vitték be. Egy másik tüntetőt éjszaka, otthonából állítottak elő. Mindkettőjük ellen csoportos garázdaság a gyanú, ugyanis a Sándor-palotát festékkel próbálták megdobni, a patronok azonban végül a rendőröket találták el.

„Az üggyel kapcsolatban két személy előállítására és őrizetbevételére került sor. A Budapesti Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki őket csoportosan és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének, valamint műemlék megrongálásával elkövetett rongálás bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A harmadik társuk jelenleg ismeretlen. A gyanúsítottak előzetes letartóztatására a Budapesti Nyomozó Ügyészség nem tesz indítványt. A nyomozó ügyészek a két gyanúsított gyorsított eljárásban történő bíróság elé állítását tervezik” – tájékoztatott Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

