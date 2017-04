A fogvatartottak lelkivilágának is jót tesz

Istentisztelettel ünnepelték a húsvétot a fogvatartottak a Venyige utcai börtönben. Az intézet parancsnoka szerint az ilyen események bűnmegelőzési szempontból is fontosak lehetnek.

„A kudarc mindannyiunknak a közös nyelve, annak a mélységeit mindannyian átéljük” – fogalmazott a tiszteletes a Venyige utcai börtönben. Itt is istentisztelettel ünnepelték a húsvétot a fogvatartottak.

hirdetés

Mária az ötödik húsvétját tölti börtönben. Azt mondja: a közös ünnepi istentiszteletek megnyugvást jelentenek számára. „Ilyenkor valahogy az ember lelke a helyére kerül, megnyugszik. Ez kitart karácsonyig, karácsonytól meg húsvétig, ebből táplálkozunk” – fogalmazott a fogvatartott asszony.

Az intézet vezetője szerint az ilyen alkalmak a bűnmegelőzés szempontjából is fontosak lehetnek. „Azt gondolom, hogy a fogvatartottak lelkivilágának jót tesz egy-egy ilyen alkalom a megtérésük tekintetében, bűnmegelőzés szempontjából is fontosak ezek a dolgok, valamint a családhoz, a reszocializációhoz és a társadalomhoz való kapcsolatukat is erősíti” – emelte ki Cséri Zoltán dandártábornok.

hirdetés

A kisgyermekes fogvatartottaknak az ünnep napjain hosszabb látogatásokat engedélyeznek. A klasszikus sonkavacsora pedig a raboknak is jár, tette hozzá az intézet parancsnoka.